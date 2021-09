Koulibaly: "Due o tre anni fa l'avremmo persa questa gara, Osimhen arma che ci serve"

Koulibaly ha parlato ai microfoni di Sky al termine di Leicester City-Napoli, ecco le sue parole:

"Buon risultato in una partita difficile. Loro sono una buona squadra, ma potevamo fare meglio. Sapevamo che loro è una squadra brava a giocare in verticale e in profondità, dovevamo essere più attenti, ma abbiamo avuto il carattere di recuperarla".

"Due o tre anni fa l'avremmo persa questa gara. Sono 8 anni che siamo qui, ho visto tutti i calciatori passare e oggi abbiamo la mentalità giusta".

"Osimhen? E' un'arma che ci serve, nel primo tempo ha avuto timore, poteva andare più avanti per calciare. Lui ascolta tanto i consigli, ha fatto gol importanti, attacca in profondità come ci serve per metterci in fiducia. Ora continuiamo a lavorare anche se siamo contenti".