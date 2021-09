Mario Rui non convocato per il Leicester: il retroscena durante l'allenamento di ieri

Questa sera, il Napoli sarà impegnato al Leicester City Stadium per l'esordio stagionale in Europa League. Per il big match europeo, Spalletti ha recuperato il suo capitano Lorenzo Insigne, uscito nel secondo tempo del match con la Juventus di sabato a causa di una forte contusione al ginocchio destro.

Non ci sarà invece Mario Rui: il terzino portoghese è rimasto a Napoli a causa di una distorsione alla caviglia sinistra accusata sabato contro la Juve. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, l'ex Empoli ieri ha iniziato la seduta di allenamento in gruppo, ma prima dell'intenso lavoro sui calci piazzati ha avvertito un leggero fastidio alla caviglia. Per questo motivo, mister Spalletti ha deciso di non convocarlo per recuperarlo in vista della prossima sfida di campionato contro l'Udinese.