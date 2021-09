Giuntoli: "Spalletti ha una grande mentalità e crede in questa squadra"

Ai microfoni di Sky è intervenuto nel pre partita Cristiano Giuntoli di Leicester-Napoli. Queste le sue parole:

"Quanto vale questa partita? Sicuramente come anche l'ultima sono gare importanti, alla fine delle gare sapremo chi siamo e verrà fuori il vero Napoli. Zielinski? ha avuto il problema con il Venezia, un'ematoma importante sulla coscia, stamattina stava meglio e Spalletti ha deciso di schierarlo".

Poi, Giuntoli ha concluso: "Il Napoli me lo aspettavo forte già da prima, sappiamo quello che vogliamo. Come dicevo il mister ha dato una grande mentalità, la squadra è rimasta quella e lui ha accettato credendo in questo gruppo".