L'allenatore può tornare in panchina: un top club su di lui

Molti club di Premier League sembrano interessarsi ad Antonio Conte, specialmente in direzione Londra, sponda Arsenal. Nelle ultime ore c'è però una nuova squadra sulle tracce dell'ex Inter, secondo quanto riportato da calciomercato.it, sembrano infatti sempre più insistenti le voci di un possibile approdo del tecnico salentino al Manchester United.

L'allenatore non pare disprezzare la destinazione Manchester, in quanto gli assicurerebbe un progetto vincente nell’immediato. Cosa che, al contrario, non potrebbero garantirgli i Gunners.