Spalletti: "Un azzurro sta crescendo bene, faremo le giuste valutazioni domani!"

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa in vista del match in programma domani tra Leicester e Napoli. Il tecnico azzurro ha risposto anche ad una domanda in merito al giovane Zanoli e sulle possibilità di vederlo in campo domani:

"Zanoli si sta comportando bene, sta facendo quelle conoscenze e quella crescita abbastanza veloce per essere di questo livello. Dobbiamo fare delle valutazioni in vista di domani, ci sono giocatori come Malcuit che per esempio ha già fatto esperienza in partite del genere. Considerando che giochiamo partite da oltre novanta minuti può comunque succedere di tutto".