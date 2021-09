Sarri: "Squalifica? Agirò per vie legali!"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio e ex tecnico del Napoli, ha parlato in diretta in conferenza stampa in vista del match di Europa League che attende domani la compagine biancoceleste. Il tecnico è tornato a parlare anche del battibecco avuto domenica con Saelemaekers:

"Ho letto che sono stato squalificato per espressioni blasfeme. Non è vero. Nel sottopassaggio ho solo detto l’arbitro ‘che ha lasciato che un ragazzino mi prendesse per il culo per un quarto d’ora senza che nessuno facesse niente. E poi che fa? Caccia me. Non ho usato alcuna espressione blasfema e ci sono tre persone che possono testimoniarlo. Ho già dato mandato ai miei avvocati di verificare se ci siano le possibilità di adire le vie legali ordinarie per ristabilire la verità"