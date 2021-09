Osimhen, ci sarà contro il Leicester?

L'attaccante nigeriano del Napoli vuole stringere i denti in vista della sfida contro il Leicester. Contro la Juventus è stato costretto ad uscire nei minuti finali a causa dei crampi.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la sua presenza è ancora in dubbio, e verranno valutate le sue condizioni sia oggi che domani mattina. Il ragazzo è galvanizzato dall'ottimo avvio di stagione del Napoli, ma al tempo stesso necessita di sbloccarsi con la maglia azzurra in questa stagione, considerando il rosso rimediato nella prima gara dopo venti minuti contro il Venezia e la marcatura asfissiante di Chiellini contro la Juventus.