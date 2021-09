Il Milan sfiora l'impresa, alla fine è 3-2 per il Liverpool! Inter gelata 0-1 nel finale

Si è conclusa la seconda giornata di Uefa Champions League senza punti per le italiane. Il Milan si arrende solo nella ripresa al dominio Liverpool. I Reds vincono per 3-2 grazie alle reti di Salah, Henderson e all'autogol di Tomori, non bastano le reti di Rebic e Brahim Diaz nei rossoneri.

Partita sfortunata invece per l'Inter di Simone Inzaghi che dopo aver disputato un grande match si arrende la 90' dopo il gol siglato da Rodrygo. Serata amara dunque per le milanesi che non ottengono neanche un punto contro Real e Liverpool.