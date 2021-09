Conte a Sky: svelate le cifre che guadagnerà!

Dopo aver lasciato l'Inter al la scorsa stagione, Antonio Conte non è non ha trovato nessuna panchina da allenare. Per questo motivo, il tecnico salentino, ha scelto di accettare una nuova avventura professionistica al fianco di Sky. Infatti, l'ex allenatore di Juve e Inter tra le tante, sarà nel team della Champions Sky.

La collaborazione riguarderà eventi internazionali come la Champions League appunto, o partite di cartello del calcio inglese, dalla Premier League alla Coppa d’Inghilterra.

Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, Conte guadagnerà una cifra tra i 200.000 e i 250.000 euro a stagione, con la possibilità di lasciare il ruolo in caso di chiamata da parte di qualche club.