Anguissa: "In Italia si gioca un calcio più tattico. Domani bisogna giocare con grande intensità"

Frank Anguissa, nuovo calciatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa in merito al match di domani tra Napoli e Leicester alle ore 21:00. Queste le parole del centrocampista azzurro:

"Sono molto felice di essere qui, tutto è perfetto. La differenza che ho notato tra il calcio italiano e quello inglese è che il primo è molto più tattico rispetto a quello che si gioca in Inghilterra. Vardy? Tutti sono pericolosi, non solo lui. È sicuramente un attaccante pericoloso ma dobbiamo pensare a tutti i giocatori in campo. Per affrontarli al meglio c'è bisogno di grande intensità".