UFFICIALE - Stangata per Maurizio Sarri dopo l'espulsione con il Milan: la squalifica

Era attesa la decisione del Giudice Sportivo per la squalifica di Maurizio Sarri dopo l'espulsione rimediata dall'allenatore della Lazio contro il Milan.

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha comminato due giornate di squalifica al tecnico biancocelesti "per avere, al termine della gara, cercato uno scontro verbale con un calciatore della squadra avversaria, assumendo un atteggiamento intimidatorio e inveendo contro il medesimo con parole minaccione. Ha successivamente contestato la decisione arbitrale proferendo espressione blasfeme".

Sarri non sarà dunque in panchina per le due sfide della Lazio con Cagliari e Torino.