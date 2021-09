Sorride la Juve, 0-3 al Malmo! Pareggio per 2-2 tra Villarreal e Atalanta

Prima vittoria stagionale per la Juventus, dopo il clamoroso inizio in Serie A, con 1 punto solo in 3 partite. Malmo dominato, in Svezia, con un 3-0 tutto nel primo tempo: Alex Sandro, Dybala su rigore e poi Morata, nel recupero, riportano la vittoria ai bianconeri. Allegri torna a vincere sulla panchina bianconera dopo quasi due anni e mezzo: Juve-Fiorentina 2-1, 33esima giornata della Serie A 2018/2019, giocata il 20 aprile.

Atalanta che invece continua a faticare nel portare a casa delle vittorie, terza partita di fila senza vincere per la banda di Gasperini. Dea in vantaggio subito con Freuler, e in pieno controllo di campo e ritmo della partita. Un paio di altre occasioni e poi l'inaspettato gol del pareggio di Trigueros nel finale del primo tempo. Copione simile a inizio secondo tempo: dominio bergamasco, con però solo occasioni sprecate, e poi il rischio doccia fredda con il gol di Groeneveld. Pareggia, per fortuna, dieci minuti più tardi Gosens, con uno dei suoi tipici inserimenti sul secondo palo da sinistra. Un 2-2 pirotecnico è il risultato finale in Spagna, alla fine c'è tempo anche per l'espulsione di Coquelin.

I tabellini

MALMO-JUEVNTUS (0-3): 23' Alex Sandro, 45' Dybala (R), 45'+ Morata.

VILLAREAL-ATALANTA (2-2): 6' Freuler, 39' Trigueros, 73' Groeneveld, 83' Gosens