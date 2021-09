Sabatini: "La Juve è tornata a vincere ma il Malmo non vale il Napoli!"

Durante il post partita di Malmo-Juventus, su Mediaset, è intervenuto Sandro Sabatini. Il giornalista ha commentato il 3-0 dei bianconeri, paragonando la squadra svedese al Napoli, con cui condivide i colori sociali, e che nell'ultimo weekend di Serie A ha battuto la Juve stessa. Di seguito le sue parole:

"Anche se il Malmo ha la maglia azzurra non è di certo il Napoli. C'è comunque da dire che nella Juventus al Maradona mancavano giocatori indispensabili come Bentancur e Dybala".

"Bene vincere per la Juve ma come già detto il Malmo non vale il Napoli".