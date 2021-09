Infinity in down: tifosi infuriati per la mancata visione della Champions!

La Champions League è appena iniziata e già ci sono problemi di trasmissione. Nessun canale infatti dedicato alla competizione europea è visibile in questo momento. Tantissime le lamentele dei tifosi sui canali social dell'applicazione.

Lo streaming è andato clamorosamente in down, per buona pace dei fruitori dello stesso. Il calcio via internet non ha pace dopo i problemi per DAZN in campionato.