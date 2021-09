Hamsik ha già conquistato tutti in Turchia: l'hanno fatto per lui

Marek Hamsik ha già conquistato il cuore di tifosi ed addetti ai lavori in Turchia. Dal suo approdo al Trabzonspor ha preso per mano il centrocampo della squadra turca.

Nell'ultima partita contro il Galatasaray è risultato il giocatore che ha percorso più km nel corso della partita, ma anche fatto la differenza in molte altre statistiche, tra cui la precisione nei passaggi (91%) e il numero di palloni recuperati. Per lui anche un assist per il gol del definitivo 2-2.

Il Fanatik, giornale turco, lo ha omaggiato titolando in italiano "Grande". Un modo per ricordare la sua lunga esperienza nel nostro calcio, visti i tre anni a Brescia ed i dodici a Napoli.