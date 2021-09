FOTO - Tre azzurri nella top 11 di Caressa dell'ultima di campionato!

Il giornalista e telecronista Sky Fabio Caressa ha postato su Instagram la sua personale top 11 dell'ultimo turno di Serie A. Ben tre giocatori del Napoli nella formazione del telecronista della Nazionale, grazie all'ottima vittoria nel big match contro la Juventus.

Uno per reparto, esclusa la porta: Koulibaly in difesa, Anguissa a centrocampo, e Politano in attacco. Insomma, i due marcatori, entrambi comunque eccellenti nel resto della partita, e quello che, secondo molti addetti ai lavori, è stato il migliore in campo.

Ciò che più ha stupito del centrocampista camerunense è stato il fatto che la prestazione sublime è coincisa con il suo esordio in maglia azzurra, dopo appena due allenamenti con la squadra.

Questa la formazione (4-3-3): Rui Patricio; Fares, Dimarco, Koulibaly, Augello; Cristante, Tonali, Anguissa; Politano, Vlahovic, Leao.