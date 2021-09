Cruciani provoca Auriemma e attacca gli azzurri in diretta: su Napoli-Juve

Nel corso della trasmissione Tiki Taka, in onda su Italia 1, l'opinionista e provocatore seriale Giuseppe Cruciani ha pizzicato il Napoli ed in particolare Raffaele Auriemma, in studio anche lui, sulla partita tra Napoli e Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni:

"A parti invertite il Napoli avrebbe fatto fermare la partita dall'ONU. Senza sei titolari, come era la Juventus a Napoli, gli azzurri avrebbero chiamato l'ONU per fermare la partita".