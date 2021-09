Ancelotti: "Quando ero piccolo tifavo per l'Inter"

Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Champions League di domani contro l'Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni, svelando anche un incredibile retroscena sul suo passato:

"Ero tifoso dell'Inter da bambino ma poi ho cambiato per varie ragioni. Prima di andare alla Roma feci anche un provino per i nerazzurri. Mi ha sempre creato simpatia, il derby è sempre stato speciale e con molto rispetto".