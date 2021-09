Allegri: "Con il Napoli la partita l'abbiamo riaperta noi!"

Max Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in diretta ai microfoni di Mediaset in merito alla vittoria della Juventus contro il Malmo in Champions League. I bianconeri si sono imposti per 0-3 ritrovando il successo e soprattutto la porta imbattuta. Ecco le parole del tecnico:

"Stava diventando un periodo troppo lungo senza vittorie. In campionato non abbiamo brillato e di conseguenza abbiamo perso un bel po' di punti come è successo ad Udine. Contro il Napoli la partita l'abbiamo riaperta noi".

"Dovevamo finire la partita senza subire gol perché aiuta a togliere l’ansia. Anche Szczesny ha fatto una bene in questa partita"