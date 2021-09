Paragonato a Zielinski: sentite la risposta del giocatore del Bologna

Mattias Svanberg, autore del gol vittoria del Bologna contro l'Hellas Verona, è stato protagonista di un siparietto con Dario Marcolin che lo ha paragonato a Piotr Zielinski. Di seguito la risposta del centrocampista dei rossoblu:

"Anche io sto seguendo Zielinski, tanto, perché è un giocatore che mi piace moltissimo per come gioca. Mi sento un po’ come lui, sento di avere delle caratteristiche simili. Mi sento pronto per essere considerato un gran giocatore”.