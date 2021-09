Osimhen, Mario Rui e Lobotka, la situazione in vista del Leicester

Il Mattino, nella sua edizione odierna, fa il punto sulla situazione acciaccati in casa Napoli, oltre ad Insigne, preoccupano Mario Rui, Lobotka e Osimhen.

Verranno effettuati ulteriori controlli in mattinata, per capire chi sarà convocabile per Leicester e chi, invece, è meglio non rischiare, puntando al pieno recupero contro l'Udinese.

Insigne e Mario Rui sono in forte dubbio, il primo per un trauma contusivo al ginocchio destro, il secondo per una distorsione alla caviglia sinistra.

Osimhen invece non dovrebbe avere problemi, è uscito nei minuti finali per crampi.

Lobotka invece sarà quasi sicuramente ancora indisponibile, per colpa dell'elongazione al bicipite femorale accusato nel match di martedì scorso contro Cipro. Lo slovacco dovrebbe tornare direttamente per la trasferta di Udine.