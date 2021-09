Insigne, il capitano ci sarà contro il Leicester?

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, fa il punto sulla situazione legata all'infortunio di Lorenzo Insigne.

Il capitano è stato costretto ad uscire durante la partita contro la Juventus, per un trauma contusivo al ginocchio destro.

Stamattina ci saranno i controlli finali, che stabiliranno l'entità dell'infortunio; se il Napoli riceverà notizie positive allora Insigne farà le valigie e si aggregherà ai compagni per il Leicester, sennò si protenderà per la scelta più conservativa, ossia tenerlo a riposo giovedì per averlo a completa disposizione in vista della partita contro l'Udinese.