Ex agente Koulibaly: "In Italia non vestirebbe un'altra maglia oltre quella del Napoli! Capitano? Vi svelo una cosa"

Durante il programma 'Radio Gol', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'agente sportivo Bruno Satin. L'ex agente del difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ha parlato del suo ex assistito e dell'inizio di questo campionato. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Koulibaly è il leader di questo Napoli? Ha anche la fascia del capitano, nella sua testa lo è già da un po’ di tempo. È molto importante per questa squadra, anche per i tifosi".

"Spalletti vorrebbe dare un pezzettino di Koulibaly a tutti gli altri giocatori? È un qualcosa che sappiamo già tutti quanti, non è che Spalletti l’ha scoperto solo adesso, lo sapeva già da tempo. Agli altri dà qualcosa con l’atteggiamento di tutti i giorni, nello spogliatoio, negli allenamenti, nella quotidianità".

"È vero che non vestirebbe mai bianconero della Juve? L’aveva detto Kalidou stesso, è una cosa chiara per lui. Non vorrebbe mai vestire una maglia non del Napoli, sta bene e vede tutte le potenzialità di questa squadra, di questa rosa. Ha visto come ha iniziato il campionato, ora tocca alle coppe europee, vediamo".