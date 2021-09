Zille sorpresa dalla Juventus: "Spalletti? Non ho mai visto un comportamento così"

Ai microfoni della radio ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuta Federica Zille, giornalista Dazn, che ha parlato della lite fra Spalletti e Allegri. Queste le sue parole:

"Mi hanno un po' sorprese le lamentele della Juventus per il comportamento tenuto da Spalletti in panchina. Essendo da tre anni a bordo campo per Dazn, quello del tecnico del Napoli mi è sembrato l'atteggiamento più lineare che abbia mai visto. Non so cosa Spalletti abbia detto al quarto uomo quando si avvicinava, ma non è mai stato sopra alle righe a livello comportamentale è stato lineare. Se poi all'uscita dal campo è volata qualche parola non posso saperlo".