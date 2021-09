C.T. Camerun: "Anguissa può migliorare in fase realizzativa. Vi dico qual è la sua qualità unica"

Durante la trasmissione 'Radio Gol', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il C.T. della Nazionale del Camerun, Toni Conceiçao. Ha parlato dell'esordio di Zambo Anguissa, suo calciatore in quanto camerunense, e del suo futuro con il Napoli. Di seguito le sue parole:

"Si è perfettamente calato nella realtà napoletana, con grande personalità, come si è visto nella partita con la Juve. È un giocatore di grande personalità, può giocare in moduli diversi. Buona opportunità sia per il Napoli che per Zambo. Potrà dare un contributo anche maggiore al Napoli quando entrerà bene nei meccanismi".



"La caratteristica unica sua è la duttilità, unisce capacità di giocare per la squadra a quella di giocare per se stesso. Può giocare in tutti i moduli a centrocampo, al 4-3-3 al 4-4-2, passando per il 4-2-3-1 utilizzato da Spalletti".



"Dove può migliorare? Per uno dalle sue caratteristiche può essere molto prezioso anche in fase offensiva. Può diventare più decisivo nella fase realizzativa con l’ultimo passaggio o anche andare a cercare il gol".



"Polemica Nazionali? La soluzione sarebbe non staccare 6 volte durante la stagione, ma staccare 3 volte allungando i periodi delle Nazionali. Soprattutto quando si tratta di nazionali africane si tratta anche di viaggi complicati. Bisogna strutturare meglio le pause, renderle più continuative. Non è facile neanche per le nazionali che hanno pochissimo tempo per lavorare coi calciatori".