Retroscena Anguissa-Napoli, trattativa lampo di Giuntoli

Come riportato dal Corriere dello Sport, Anguissa aveva stregato Giuntoli fin dai tempi del Villareal, e ora il ds del Napoli non si è fatto pregare, e ha chiuso la trattativa in fretta e furia.

Il quotidiano scrive: "Un tempo, forse, i ricchi padroni del Fulham avrebbero sbattuto la porta in faccia o magari con educazione avrebbero sussurrato un «no, grazie», mentre stavolta la chiacchierata è durata un attimo, hanno pure preparato le visite mediche in gran segreto, e lunedì 31 agosto, quasi sul suono della sirena, sono state inviate le pec".

Anguissa ha stregato il Napoli e Napoli nel suo esordio contro la Juventus, ed è pronto a conquistarsi il riscatto sul campo.