Sarri: "Immobile è inattaccabile, non siete normali! Saelemaekers? Sono cose da campo"

Maurizio Sarri è intervenuto in diretta ai microfoni di Dazn per parlare della sconfitta rimediata dalla sua Lazio a San Siro. Il tecnico ha anche voluto difendere Ciro Immobile per le critiche ricevute nelle ultime settimane:

"Quello che è successo con Saelemaekers sono cose che restano in campo, Ibra si è subito scusato. Immobile? Non siete molto normali, Ciro ha dei numeri che lo rendono un giocatore inattaccabile. A quanto pare i numeri per certi personaggi contano e per altri no. Giroud ha vinto un Mondiale senza mai segnare ed è considerato un grande attaccante. Immobile ha segnato poco nell'Europeo e viene accusato senza motivo"