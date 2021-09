Roma-Sassuolo 2-1: El Shaarawy fa volare Mourinho all'ultimo secondo

Fischio finale all'Olimpico, la Roma non vuole fermarsi e vince ancora, anche contro il Sassuolo di Dionisi che esce comunque a testa alta dalla capitale. Il risultato finale è di 2-1 in favore dei giallorossi, partita che ha regalato tantissime emozioni, soprattutto nel finale.

Il primo tempo ha visto i giallorossi chiudere il match in vantaggio grazie alla rete di Cristante, pareggio agguantato poi nella seconda frazione da Djuricic. All'ultimo minuto El Shaarawy si inventa il gol del vantaggio con un tiro a giro che si insacca all'incrocio dei pali bucando Consigli.