Prima panchina a rischio in Serie A, già pronto il sostituto!

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Salernitana, che non ha sicuramente iniziato bene l'avventura in Serie A, sta valutando la posizione di Castori, dopo la sconfitta di oggi, in caso di esonero ci sarebbe già pronto Maran!

La Salernitana è attualmente ferma a 0 punti dopo tre giornate, oggi la squadra di Castori è stata asfaltata 4-0 dal Toro di Juric. L’ennesima sconfitta e soprattutto gli 11 gol subiti in sole tre partite, stanno facendo riflettere la dirigenza granata sul futuro del proprio allenatore.

I prossimi due match potrebbero già essere decisivi per Castori, che sfiderà in casa, prima l’Atalanta di Gasperini e poi il Verona. Se non dovessero arrivare punti nelle prossime partite, allora probabilmente Castori verrà esonerato.

Al momento il nome più caldo è quello di Rolando Maran che però è ancora sotto contratto col Genoa, dopo l’esonero dello scorso anno.