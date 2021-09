Tornato in prestito alla Cremonese: Gaetano subito protagonista contro il Cittadella

Fino all'ultimo giorno di calciomercato sembrava potesse restare al Napoli, con Luciano Spalletti che ha fin da subito creduto nelle sue qualità, ma alla fine Gianluca Gaetano è tornato alla Cremonese.

Il talento azzurro classe 2000 ha preferito tornare in Lombardia per giocare un'intera stagione da titolare agli ordini di mister Pecchia, che lo scorso anno è stato decisivo nel suo percorso di crescita. E oggi, alla ripresa del campionato cadetto dopo la sosta, Gaetano è tornato ad essere protagonista.

Il centrocampista offensivo azzurro ha giocato da titolare nel match tra i grigiorossi e il Cittadella, agendo da trequartista nel 4-2-3-1 disegnato da Pecchia. Per Gaetano subito un assist a referto per il gol nel primo tempo di Bonaiuto. Al 56' la Cremonese è rimasta in 10 per l'espulsione di Baez, Pecchia ha così lasciato in campo Gaetano fino al 72' prima di ridisegnare la squadra. Il match terminato 2-0 con la Cremonese che ha raddoppiato con Vido nei minuti finali di partita.