L'ex Bakayoko vittima di cori razzisti in Milan-Lazio: possibili sanzioni in arrivo

L'ex centrocampista del Napoli, ora al Milan, Bakayoko è stato vittima di cori razzisti durante Milan-Lazio. Episodio grave e destinato a far discutere nei prossimi giorni. Possibili sanzioni nei confronti della Lazio e della sua tifoseria.

L'episodio è avvenuto al momento dell'ingresso in campo dell'ex azzurro, al 61', e con il Milan già in vantaggio per 1 a 0. Si sono, infatti, percepiti distintamente cori razzisti nei suoi confronti, ripetuti ben tre volte dal settore ospiti del Meazza, dove si trovavano i sostenitori laziali.