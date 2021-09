Sacchi: "Allegri è un allenatore esperto, solo un ignorante può criticare le sue scelte"

L'ex allenatore Arrigo Sacchi ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato delle scelte di Max Allegri in vista di Napoli-Juve.

"Juve senza i sudamericani e Chiesa? Soltanto un ignorante può criticare una situazione che non conosce: nessuno meglio di Allegri sa come stanno i suoi giocatori, nessuno meglio di lui conosce le loro reali condizioni. Magari qualcuno ha bisogno di un giorno per recuperare e un altro ha bisogno di più tempo, ma questo può saperlo solo l'allenatore. Se ne mancano cinque, ne giocheranno altri cinque, a questo servono le rose di trenta elementi.

Allegri è un allenatore molto esperto, ha avuto tanti successi, conosce bene il suo mestiere. Può non piacere il suo modo di far giocare le squadre, ma è bravissimo a gestire le situazioni e dunque è una garanzia. Inoltre queste scelte devono rappresentare uno stimolo per gli altri".