Pjanic: "La Juve sembra sfavorita con il Napoli ma questa partita è sempre equilibrata"

Miralem Pjanic, ex giocatore della Juventus e accostato anche al Napoli in questa sessione di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Tuttosport in merito al match di questa sera tra i bianconeri e gli azzurri:

"Esclusione dei sudamericani? Non mi sorprende, perché conosco bene Allegri. Il mister fa sentire tutti i giocatori importanti e una possibilità non la nega mai a nessuno. Lui mentalmente parte in vantaggio, non cerca mai scuse o alibi, e così la squadra è consapevole dei suoi mezzi. Il gruppo con Allegri si sente forte"

"La Juventus sembra svantaggiata, ma la partita tra Napoli e Juve è sempre al 50 e 50"