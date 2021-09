LIVE - Napoli-Sampdoria 0-2 (5' Yepes Laut, 30' Polli): clamoroso errore di Pinto, la Samp non perdona e raddoppia

43' - Traversa della Sampdoria! Colpo di testa di Mane da posizione defilata che scavalca Pinto e si ferma sulla parte alta del legno.

41' - Ammonito Spedalieri che ha steso un avversario dopo essere stato nettamente saltato.

38' - Ci prova Barba con una conclusione da oltre 35 metri, palla che termina lenta a lato dalla porta difesa da Esposito.

34' - Percussione centrale di pura forza di Ambrosino, rimpallo che favorisce D'Agostino: il suo tiro a giro dal limite dell'area termina però a lato.

32' - Ammonito Barba per una trattenuta ai danni di un avversario partito in contropiede.

30' - GOL DELLA SAMPDORIA! POLLI! Clamoroso errore di Pinto che manca il pallone in uscita su un cross proveniente dalla sinistra. La sfera arriva a Polli che solo dal centro dell'area di rigore deve solo depositare in rete a porta vuota. 0-2!

28' - Ammonito Di Dona per un fallo di reazione ai danni di un avversario dopo che il direttore di gara non aveva fischiato un fallo in suo favore.

20' - Cross insidioso di Somma dalla destra, palla che ha una traiettoria strana e si dirige verso la porta: Pinto è attento e blocca.

13' - Doppio pericolo costruito dal Napoli. Prima una bella percussione di Vergara che fa 50 metri palla al piede prima di servire in area D'Agostino, anticipato al momento del tiro dalla difesa. Poi è lo stesso D'Agostino a mettersi in proprio con un doppio dribbling da urlo sulla sinistra, entra in area ma tenta una giocata di troppo e si lascia chiudere dagli avversari.

11' . Reazione del Napoli con una bella punizione guadagnata da D'Agostino dal limite dell'area. Calcia Vergara che però colpisce la barriera.

5' - GOL DELLA SAMPDORIA! YEPES LAUT! Prima azione offensiva degli ospiti con Polli che ha sfondato sulla destra crossando basso e teso in area: palla che non è stata intercettata dalla difesa azzurra e Yepes Laut dal pochi passi ha insaccato con il destro. 0-1!

1' - Iniziata la partita!

PRIMO TEMPO

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Sampdoria, seconda giornata del campionato Primavera 1. Gli azzurrini di mister Frustalupi, dopo l'esordio vincente con il Bologna in trasferta, affrontano i blucerchiati di mister Tufano, che nel primo match di campionato hanno perso per 1-0 contro la Spal.

NAPOLI SAMPDORIA PRIMAVERA: LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (3-4-2-1): Pinto; Barba, Spedalieri, Costanzo; Di Dona, Touré, Spavone, DeMarco; D'Agostino, Vergara; Ambrosino.

A disposizione: Boffelli, Provitolo, Longobardi, Gioielli, De Pasquale, Pesce, Flora, Marranzino, Mané, Pontillo, Mrchisano, Giannini. Allenatore: Frustalupi.

SAMPDORIA (3-5-2): Esposito; Migliardi, Acuino, Bonfanti; Somma, Pavoletti, Di Stefano, Yepes Laut, Polli; Chilafi, Mane. Allenatore: Tufano.