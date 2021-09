Iannicelli sulla lite: "Agnelli è dovuto intervenire per calmare Allegri: il motivo"

Anche Iannicelli interviene sulla lite fra Spalletti ed Allegri raccontando l'avvenuto a Canale21. Ecco quanto riportato:

"Mi sono allontanato dalla diretta perché c'era un testimone oculare che mi ha riferito quanto successo. Allegri usciva dalla sala stampa e Spalletti stava entrando. Il tecnico bianconero ha inveito contro Spalletti dicendo 'Vergognati! Non ti vergogni a protestare in quel modo con l'arbitro!?". Spalletti ha risposto di non aver detto nulla di particolare all'arbitro.

A quel punto i toni si sono alzati e Allegri pare avesse fatto un gesto quasi a voler colpire Spalletti. Poi è stato fermato dagli uomini dell'ufficio stampa della Juve. Lo stesso Agnelli - mi riferiscono - era lì nei pressi ed è dovuto intervenire per calmare il suo allenatore.

Da quanto mi dicono, il Napoli potrebbe pubblicare un comunicato a breve. Non è escluso l'intervento della Procura Federale".