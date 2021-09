Ugolini: "C'è solo un dubbio di formazione per Spalletti"

Il giornalista Massimo Ugolini, ai microfoni di Sky Sport, ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla formazione del Napoli.

"Sarà interessante capire le scelte di Spalletti, la formazione ormai sembra essere indirizzata. Osimhen è arrivato ieri e svolto delle terapie ma non dovrebbero esserci punti interrogativi sugli undici che scenderanno in campo. Esordio di Anguissa dal primo minuto insieme a Fabian a completare il centrocampo. L'unico vero ballottaggio è tra Zielinski ed Elmas, il primo però molto probabilmente sarà utilizzato a partita in corso e non dall'inizio".