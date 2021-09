Fabian carica Anguissa: "A noi ha già dimostrato di essere forte, oggi deve dimostrarlo agli altri"

Nel pre partita di Napoli-Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN il centrocampista degli azzurri Fabian Ruiz. Ha parlato del ritorno dalla squalifica di Osimhen e dell'esordio del compagno di reparto Zambo Anguissa

"Cosa cambia riavere Osimhen nello stile di gioco? Penso che il modo è sempre lo stesso. Sappiamo che lui è veloce, dobbiamo saper sfruttare questa sua capacità. Sappiamo anche che abbiamo altri attaccanti forti, veloci. Andrea (Petagna) l’ha dimostrato contro il Genoa".

"Sappiamo che tutta la squadra è pronta, siamo insieme. Ognuno di noi deve dare il massimo per vincere tutte le partite".

Come mi trovo con Anguissa? La verità è che ci troviamo bene, è stato un po’ in Spagna un anno e sa parlare un po’ di spagnolo. È arrivato con voglia di fare bene, di giocare questa partita. Ha voglia di dimostrare che è un giocatore forte, ha noi l’ha dimostrato e adesso deve dimostrarlo oggi in partita".