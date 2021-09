De Laurentiis: "Spalletti l’ho scelto perché non si offende per qualunque chiarimento che posso chiedere"

Nel post partita della vittoria sulla Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Di seguito le sue parole:

"Questi 8 punti sulla Juve? È un buon inizio, quello che fa piacere a me è Spalletti che ha quadrato una squadra, dandogli un gioco molto interessante, siamo sempre stati all’attacco.

"Credo che abbiamo condotto il gioco dall’inizio alla fine. Dispiace per l’errore iniziale, questa era una partita che si poteva vincere 2-0. Quindi io ringrazio Spalletti, ringrazio la mia squadra, ringrazio il dodicesimo uomo, che è sempre straordinario. L’educazione dei presenti allo stadio è encomiabile ".

"È tutto da vedere. Purtroppo noi combattiamo contro col COVID contro le istituzioni, nazionali e calcistiche. Io ho sempre detto che non si possono fare più di un tot partite all’anno, partite che possano essere condivise con i propri tifosi. A me fa piacere andare a giocare contro il Leicester, che è una squadra che ha vinto uno Scudetto e che gioca molto bene. Ho visto le loro partite fino adesso, giocano a tutto campo, gli arbitri non intervengono mai. È un gioco da cui gli italiani dovrebbero imparare tanto. Oggi c'è stato un arbitraggio molto all’inglese".

"Ad oggi il problema è ancora farsi accettare da Boris Johnson in Inghilterra, senza portiere sarebbe assurdo giocare. Marchetti mi ha detto: 'Il tuo messaggio alla UEFA lo abbiamo girato al governo inglese, così come i tanti messaggi arrivati da tuoi colleghi perché molte altre squadre si trovano nella stessa situazione'. La nostra fortuna è che si gioca il Giovedì l’Europa League, a contrario della Champions. Dispiace ma ognuno gioca la sua partita, potrebbero risolvere la situazione dopo i primi giorni.

"Gli entusiasmi si devo avere e si devono condividere nella vita, in qualsiasi attività. Altrimenti sarebbe troppo triste viverla questa vita. Spalletti l’ho scelto perché è molto ordinato e diligente, gestisce le cose con fermezza come piace a me È una persona con la quale si può parlare, non si offende per qualunque chiarimento uno possa chiedere. Dorme tranquillo la notte come altri non sono".