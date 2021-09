Napoli-Juventus, niente sold out: ancora disponibili biglietti in Curva e Distinti

La prevendita dei biglietti di Napoli-Juventus avevano fatto immaginare il sold out, ma non sarà così: a poche ore dalla sfida del Maradona, sono ancora disponibili posti in diversi settori. Alta disponibilità negli anelli inferiori dei Distinti e della Curva B, mentre restano pochi posti negli anelli superiori dei Distinti e della Curva A.

Non si vedeva da diverso tempo un Napoli-Juve senza il tutto esaurito allo stadio. La spiegazione può trovarsi nei prezzi dei biglietti, ritenuti alti dalla gran parte della tifoseria, e nella vendita consentita solo ai residenti in Campania e possessori di Fidelity Card.