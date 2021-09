Modello NBA: la nuova proposta della UEFA per il Fair Play Finanziario

Secondo Il Corriere della Sera, l’UEFA è pronta a presentare una riforma per il nuovo Fair Play Finanziario. Tra le novità presenti ci sarebbe l’introduzione di un tetto salariale stile NBA e la possibilità per gli azionisti di immettere capitali per riequilibrare i conti. Sparirebbe, in sostanza, l’obbligo del pareggio di bilancio.

Un modello più trasparente

Quindi i club avrebbero la possibilità di spendere una percentuale dei loro ricavi per gli stipendi che però non dovrà superare il 70%. L’obiettivo è di proporre un modello più equo e trasparente rispetto a quello attualmente in vigore, ma le Leghe non sembrano gradire questa soluzione che, a loro dire, andrebbe ad aumentare il gap tra i grandi e piccoli club.