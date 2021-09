Spalletti: "La Juve è tifata storicamente al sud, ma Napoli è il sud che non tiferà mai Juventus"

Luciano Spalletti ha fatto un passaggio sulla città di Napoli in occasione della sfida tra la squadra azzurra e la Juventus. Di seguito il passaggio della conferenza:

"Napoli città dei sogni? Io vivo in albergo, vedo il monte e non il Golfo dalle finestre, magari mi faccio cambiare camera. Penso che sia una manna per chi ha il gusto di queste sfide assistere a queste partite. Per motivi storici e sociali sappiamo che i tifosi della Juventus sono per la maggior parte del sud, ma c'è un sud che non tiferà mai Juventus e sta a Napoli. Per loro non tifare Juventus è l'unica cosa che conta e dobbiamo saperlo".