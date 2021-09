Spalletti in conferenza: "Napoli-Juventus è la sfida che sognavo da bambino. Domani gioca Anguissa"

L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della conferenza stampa all'SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno alla vigilia della sfida di Serie A contro la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni:

"La vigilia di Napoli-Juventus? Chi ha sognato il pallone fin da bambini come me sognava queste grandi sfide, sognava queste partite, il gusto della rivalità e della sfida importante. È ciò che i calciatori vogliono andare a giocare. Siamo nella situazione che abbiamo sempre sognato".

"Con queste partite delle nazionali e questi voli transoceanici, qualche problema per le società viene fuori. Il presidente mi trova d'accordo quando dice che questa situazione va messa a posto. La giornata di campionato sarà condizionata, penalizzando delle squadre. È come andare a teatro e non trovare i migliori attori. Penso che questo aspetto dovrà portare a trovare delle soluzioni a questo problema. Come è successo alla Juventus, poi ci renderemo conto all'ultimo momento del nostro scenario".

"Allegri conosce bene quell'ambiente lì, basta vedere i risultati. Quando fai parte della Juventus l'obiettivo deve essere la vittoria, secondo me ha detto la verità".

"Battere la Juve e andare a più otto? È un giochino psicologico che non faccio, mi mette in difficoltà, quindi non partecipo a questo giochino. Come stanno i giocatori? Stanno benissimo, chi ha giocato in nazionale ha nei muscoli e nella testa la fatica di queste partite, perchè sappiamo quanto ci tengano a contribuire per la propria nazione".

"Lobotka non sta molto bene, Zielinski bisogna vedere come sta. Alcuni li dobbiamo vedere prima di andare a letto, così la buonanotte stasera gliela dico io. Altri spero di vederli di più per fare un massaggio e poi stasera venire in albergo insieme a noi. Poi ci sono tanti altri calciatori che si sono allenati bene e sono pronti a dare il loro contributo per questa partita".

"Se vogliamo migliorarci e diventare dei grandi, dobbiamo avere lo spessore, la testa ed il modo di ragionare dei grandi. Dobbiamo fare quelle cose che ci permettono di essere pronti a qualsiasi ostacolo. Quando abbiamo parlato spesso dell'importanza della completezza della rosa, era in funzione di questi momenti. Sapevamo già che ci saremmo trovati di fronte a queste difficoltà e a questi momenti. Per i problemi di ordine burocratico non possiamo farci niente, come quelli che ci troveremo di fronte giovedì ad esempio, ma qualcuno dovrà risolverli. Per fare un buono spettacolo ci vogliono i calciatori più forti. Domani sarà sicuramente una partita di quelle gustose".

"Franck ha fatto vedere subito che è uno di questo livello qui, nel modo di entrare nello spogliatoio ha mostrato subito il suo livello. Ci sarà molto utile perchè le sue caratteristiche non si trovano negli altri componenti della rosa. È quello che cercavamo."

"Mi aspetto di trovare una squadra arrabbiata, trovare la Juventus con un punto è certamente uno svantaggio. Il Genoa ad esempio ha giocato in maniera completamente diversa contro di noi rispetto che con l'Inter. Le sconfitte creano presupposti di crescita, mentre le vittorie un po' viziano. È importante rimanere su quell'asticella che dia stimoli senza trasformarla in presunzione".

"Domani Franck Zambo Anguissa gioca. È pronto per giocarla e sarà titolare.