Nuovo sponsor istituzionale per il Napoli: accordo con Caffè Toraldo

Caffè Toraldo, noto marchio partenopeo, ha annunciato il suo ingresso nella squadra degli sponsor del Napoli con una nota ufficiale sul proprio sito. Di seguito il comunicato:

"Caffè Toraldo storica azienda della torrefazione di qualità napoletana, annuncia che da questa stagione affiancherà la Squadra della SSC Napoli nella sua corsa verso la conquista del vertice della classifica, in qualità di “Sponsor Istituzionale”, e con i suoi prodotti conta di dare alla squadra e al suo staff, nonché ai tifosi dello stadio “Diego Armando Maradona,” la giusta carica di energia ed emozioni.

L’Azienda nata nel 1968, durante l’era dello storico boom economico italiano, come piccola torrefazione artigianale di quartiere del centro storico di Napoli, oggi conta oltre ad una capillare distribuzione dei suoi prodotti sul mercato nazionale, una significativa presenza in diversi paesi del mondo. Caffè Toraldo, gradito da sempre più estimatori, è per i napoletani il caffè più apprezzato e servito nei bar della città partenopea".