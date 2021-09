Problemi per Osimhen e Ospina in vista della gara col Leicester, potrebbe giocare Idasiak: il motivo

Potrebbero insorgere ulteriori problemi per il Napoli, in vista della gara da giocare in casa del Leicester City giovedì 16 settembre. I suddetti problemi riguardano principalmente Victor Osimhen e David Ospina: i due rientrano da zone considerate 'a rischio', potremmo dire 'zone rosse'. Per questo motivo potrebbero saltare la sfida contro il Leicester, dato il protocollo UEFA attualmente in vigore. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Al momento le regole imporrebbero ad Ospina e Osimhen i dieci giorni d’isolamento ma la Uefa sta lavorando con il governo inglese per ottenere una deroga per le coppe europee sul modello di quanto già accaduto per Wimbledon e gli Europei. La diplomazia inglese ha già elaborato una proposta, la sta vagliando la Public Health England, l’agenzia governativa che si occupa della salute pubblica.

Il Napoli dialoga costantemente con la Uefa e le autorità competenti per capire gli sviluppi della vicenda. Se non dovesse sbloccarsi questa situazione, il Napoli sarebbe costretto a schierare Idasiak in porta".

Non solo problemi per Osimhen e Ospina, che l'UEFA sta cercando di risolvere diplomaticamente col governo inglese: anche Elmas e Rrahmani, insieme anche a Osimhen, non potrebbero ancora entrare nel Paese poiché sprovvisti di visto internazionale per viaggiare in Inghilterra, quindi fuori dall'Unione Europea. Il problema, però, verrà risolto nelle prossime ore: i tre, infatti, sono a Roma per ottenere il suddetto visto.