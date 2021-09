Complicazioni per Leicester-Napoli causa le norme anti-Covid del Regno Unito: spuntano due alternative

Questa mattina, sulle sue pagine, il quotidiano Il Mattino ha fatto il punto su di una situazione particolare, che mette in difficoltà il Napoli ma non solo con l'avvento delle coppe europee. Giovedì 16 settembre, gli azzurri dovranno giocare per l'Europa League in casa del Leicester City ma le norme anti-Covid attualmente vigenti nel Regno Unito non permettono a tutti un ingresso agevole nel Paese. Ecco quanto da segnalare:

"Il Napoli è in costante contatto con l'Uefa perché - alla luce della normativa anti-Covid in vigore in Gran Bretagna - Osimhen, Ospina, Koulibaly, Anguissa e Rrahmani non potranno fare ingresso nel Regno Unito mercoledì pomeriggio quando è previsto l'arrivo del charter azzurro a Leicester. Ed è una questione che i club, Napoli compreso, hanno affidato all'Uefa".

"In queste ore febbrili di iniziative diplomatiche, la Uefa pensa anche a due soluzioni alternative, ovvero: Leicester-Napoli potrebbe giocarsi in campo neutro, oppure potrebbe essere disposta l'inversione di campo".