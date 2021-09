FOTO - Un tifoso polacco ha caricato la squadra in vista della sfida con la Juve: messaggi speciali per alcuni azzurri

Un tifoso polacco ha voluto manifestare tutto il proprio appoggio al Napoli in vista della sfida di Serie A di domani contro la Juventus all'esterno dell'SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno.

Sorpresa speciale per i polacco Zielinski ed Idasiak, ma ci sono diversi messaggi di tifo anche per Insigne e Spalletti, oltre che per il Napoli in generale in vista della sfida contro i bianconeri.

Di seguito tutte le foto raccolte dalla nostra redazione all'esterno del centro tecnico di Castel Volturno: