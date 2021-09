De Nicola, ex medico Napoli: "Il Napoli potrebbe recuperare un titolare in extremis per la Juventus"

Il dottor Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

"Se non c'è lesione, l'infortunio di Lobotka non richiede tempi lunghi. Dipende dal singolo caso del giocatore, potrebbe farcela ad essere in panchina. L'elongazione non dipende dal tanto utilizzo e dall'affaticamento del giocatore, la causa è meccanica".

"Ospina credo proprio che sarà in campo contro la Juventus. Poi è chiaro che dipende sia dall'allenatore che dalla volontà del calciatore. Una volta anche Lavezzi arrivò tardissimo, dormì poco e giocò la partita successiva".