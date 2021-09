Petras, procuratore Hamsik: "Marek ama Napoli, tornerà lì a fine carriera. Dirigente del club in futuro? Non dipende solo da lui"

Martin Petras, procuratore di Marek Hamsik, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione "Radio Goal", e ha parlato anche del futuro di Marek Hamsik.

"Hamsik giocherà un altro paio di anni, non è uno di quelli che vuole smettere invecchiando troppo. Dirigente del Napoli in futuro? Non sta pensando ancora al post-carriera, penserà dopo a cosa vorrà fare, ma entrare nel Napoli non dipende esclusivamente da lui.

Marek ama la città, ci tornerà una volta ritiratosi, ma solo lui saprà se in un ruolo legato al calcio oppure no. Tra Marek e Napoli è un legame che non finirà mai, non ha nemmeno venduto la sua casa a Castel Volturno: quando tornerà a Napoli, alloggerà lì".