Ospina dalla Colombia: "Riserva nel Napoli? Negli ultimi tempi è stato così, ma so che devo farmi trovare sempre pronto"

David Ospina, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dal ritiro della Colombia a Barranquilla. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Riserva nel Napoli? Negli ultimi tempi mi si è presentata questa situazione. Ciò che mi fa restare al massimo a livello di condizione è il fatto di potermi allenare al 100% quando non sono titolare, in modo da farmi trovare pronto quando dovesse presentarsi l'occasione. So di dovermi far trovare sempre pronto, sempre al massimo".