Leicester, Rodgers sugli infortuni: "Stiamo bene, abbiamo solo due persone out"

Manca una settimana al primo match di Europa League del Napoli di questa stagione, gli azzurri dovranno infatti sfidare il Leicester il cui tecnico, Brendan Rodgers, quest'oggi ha parlato in conferenza stampa a due giorni di distanza dalla partita con il Manchester City. Queste le sue parole riguardo la situazione infortunati:

"Non ci sono nuovi infortuni, la pausa internazionale non ha procurato problemi. Evans e Vestergaard fanno progressi, Bertrand sarà disponibile dopo il Covid-19 e Ricardo Pereira si sta allenando. Restano out Fofana e Justin".